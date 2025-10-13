Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ostaggi IsraeleTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in Toscana
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: avanti con rimbalzo Europa, bene Milano +0,6%
13 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: avanti con rimbalzo Europa, bene Milano +0,6%

Borsa: avanti con rimbalzo Europa, bene Milano +0,6%

Future Usa positivi con Trump che apre su Cina

Future Usa positivi con Trump che apre su Cina

Future Usa positivi con Trump che apre su Cina

Il rimbalzo delle Borse in Europa prosegue, Milano in particolare, che venerdì ha incassato la conferma del rating sovrano da S&P, sale dello 0,65 per cento. Bene anche Parigi (+0,48%), Francoforte (+0,51%), Madrid (+0,67%). Resta cauta Londra (+0,09%). Intanto i future sugli indici americani sono positivi, preannunciando un recupero dopo il calo di venerdì scorso, sull'apertura del presidente Trump a una possibile soluzione nelle relazioni commerciali con la Cina.

A Piazza Affari la testa del listino rimane presidiata da Buzzi (+4%), Tim (+3,16%), St (+2,9%) e Stellantis (+2,9%). Amplia le perdite Ferrari (-2,7%) e si appesantisce Diasorin (-1,3%).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa