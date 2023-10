Borsa, Asia scommette su Fed e Cina

Le Borse asiatiche hanno chiuso un'altra seduta in positivo, spinte dai segnali incoraggianti che continuano ad arrivare dalla Fed sulla fine della stretta monetaria e dalle attese di nuove misure di sostegno all'economia cinese. Gli investitori, tuttavia, tengono d'occhio con preoccupazione il conflitto in Israele, temendo un suo possibile allargamento ad altri Paesi dell'area. Tokyo ha guadagnato lo 0,6%, Hong Kong l'1,4%, Seul il 2%, Sydney lo 0,7%, Shanghai lo 0,1% e Shenzhen lo 0,2%, segnando la quinta seduta consecutiva di rialzi in Asia, la più lunga serie positiva dall'inizio di settembre. I future americani sono rimasti stabili, mentre quelli europei, dopo il rally di ieri, hanno aperto in ribasso. La presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, che ha contribuito all'ottimismo con le sue parole, ha affermato che dopo l'inasprimento delle condizioni di finanziamento la Fed "non ha molto da fare". I rendimenti dei Treasury americani si sono mantenuti attorno al 4,64%, dopo i forti cali seguiti al cambio di prospettiva che assegna ora il 60% di probabilità ad un mantenimento dei tassi al livello attuale a dicembre. Sul fronte energetico, il petrolio è poco mosso, con il Wti a 86,11 dollari al barile, mentre il gas europeo, misurato dai future Ttf, ha frenato dopo un rally di due giorni, scendendo dell'1,7% a 48,6 euro al megawattora. Dopo che l'inflazione tedesca si è confermata in rallentamento al 4,5% a settembre, l'attenzione degli investitori si sposta sulle minute della Fed che verranno pubblicate stasera e sui discorsi che terranno due suoi componenti, Michelle Bowman e Raphael Bostic.