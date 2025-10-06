Borsa: Asia ranghi ridotti, effetto voto su Tokyo (+4,75%)

Borse asiatiche a ranghi ridotti con Shanghai, Taiwan e Seul chiuse per festività mentre Tokyo archivia un balzo senza precedenti a due giorni dalle elezioni. Il voto ha premiato Sanae Takaichi, prima donna candidata a guidare il Giappone e favorevole a incrementare gli stimoli per l'economia. Il Nikkei segna un balzo record (+4,75%), Sidney cede lo 0,07% e Hong Kong, ancora in fase di scambi, lo 0,59%. Ancora aperte anche Mumbai (+0,46%) e Singapore (+0,03%). Negativi i future sull'Europa, in attesa di alcuni indici Pmi del settore delle costruzioni, positivi invece quelli sui listini Usa, in assenza di dati macroeconomici.

Balza il dollaro a 85,51 centesimi di euro, 150,12 yen e 74,42 penny, mentre l'oro tocca nuovi massimi (+1,72% a 3.932,21 dollari l'oncia). In rialzo anche il greggio (+1,1% a 61,55 dollari al barile) e il gas naturale (+2,74% a 32,3 euro al MWh) sulla piazza di Amsterdam.