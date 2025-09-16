Borsa: Asia prosegue il rialzo, l'Europa è attesa positiva

Ancora un rialzo per mercati azionari asiatici con i titoli giapponesi e sudcoreani che hanno toccato nuovi massimi storici, sostenuti dalla possibilità di un taglio dei tassi di interesse statunitensi questa settimana.

In controtendenza, rispetto al trend, i titoli cinesi sulla scia della cautela nei confronti dei colloqui tra Stati Uniti e Cina. A Tokyo il Nikkei, a scambi in corso, sale dello 0,25%. Seul ha chiuso strappando a +1,24%. E' invece incerta Shanghai (-0,03%). Shenzhen segna un +0,6 per cento.

Anche l'Europa è attesa positiva così come lo sono i future su Wall Street.