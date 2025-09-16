Lunedì 15 Settembre 2025

Lunedì 15 Settembre 2025

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
16 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
16 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Asia prosegue il rialzo, l'Europa è attesa positiva

Lente su taglio tassi Fed. Segno più anche per future Usa

Lente su taglio tassi Fed. Segno più anche per future Usa

Lente su taglio tassi Fed. Segno più anche per future Usa

Ancora un rialzo per mercati azionari asiatici con i titoli giapponesi e sudcoreani che hanno toccato nuovi massimi storici, sostenuti dalla possibilità di un taglio dei tassi di interesse statunitensi questa settimana.

In controtendenza, rispetto al trend, i titoli cinesi sulla scia della cautela nei confronti dei colloqui tra Stati Uniti e Cina. A Tokyo il Nikkei, a scambi in corso, sale dello 0,25%. Seul ha chiuso strappando a +1,24%. E' invece incerta Shanghai (-0,03%). Shenzhen segna un +0,6 per cento.

Anche l'Europa è attesa positiva così come lo sono i future su Wall Street.

