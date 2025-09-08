Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Borsa: Asia positiva, Tokyo brinda a dimissioni Ishiba

Più caute le cinesi dopo dati interscambio commerciale con Usa

Cambi, yen si svaluta su dollaro ed euro

Avvio di settimana nel complesso positivo per i listini asiatici dove la Borsa di Tokyo apprezza (+1,45%), mentre lo yen si indebolisce, l'annuncio delle dimissioni del premier Shigeru Ishiba.

Hong Kong, sempre a seduta ancora aperta, sale di un più cauto 0,15% così come le Borse della Cina continentale, Shanghai (+0,28%) e Shenzhen (+0,58%) dopo i dati sull'interscambio commerciale con gli Usa.

I futures europei e americani sono in tiepido rialzo nel giorno del voto di fiducia al governo di Francois Bayrou, che secondo le attese verrà a mancare.

Sul lato delle materie prime sono in crescita le quotazioni del greggio alla luce dell'aumento modesto della produzione deciso da Opec+: 137.000 barili al giorno a ottobre, molto meno degli incrementi previsti nei due mesi precedente.

