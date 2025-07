Borsa: Asia interrompe la serie di rialzi, debole Tokyo

Si interrompe in Asia la serie di sette giorni di fila di rialzi delle Borse. A ridurre la propensione al rischio degli investitori contribuisce il venir meno delle attese che la Fed possa intervenire sui tassi entro la fine dell'anno. A far cambiare idea ai mercati è stato fra l'altro il calo dei sussidi di disoccupazione registrato alla vigilia negli Usa, che segnala un'economia in salute, mentre Donald Trump ha fatto sapere che non è necessario licenziare il presidente della Fed Jerome Powell.

Tokyo è in ribasso dello 0,9% a seduta ancora in corso anche per le prese di profitto dopo il rally dei giorni scorsi legato all'accordo con gli Stati Uniti sui dazi. Calo analogo per Hong Kong (-0,5%) mentre fanno meglio gli altri listini cinesi: Shanghai -0,23% e Shenzhen -0,05%. Sopra la parità Seul (+0,12%)