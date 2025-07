Borsa: Asia in rosso paga l'effetto dazi, l'Europa verso calo

Borse di Asia e Pacifico in rosso con Donald Trump che ha confermato su Truth che oggi alle 12 ora locale (le 18 in Italia) inizierà a inviare le prime lettere su dazi e accordi commerciali, in vista della scadenza per l'entrata in vigore delle imposte sospese. Il presidente degli Stati Uniti assicura anche dazi aggiuntivi del 10% contro i paesi "allineati" ai BRICS.

A scambi in corso Hong Kong perde lo 0,21%, Shenzhen lo 0,14%. Shanghai è piatta. A Tokyo il Nikkei lascia lo 0,64%. Sydney cede invece lo 0,16% mentre Seul registra un +0,17%.

Anche le Piazze europee sono attese negative, così come lo sono i future su Wall Street. Francoforte è prevista leggermente meglio dopo che la produzione industriale in Germania a maggio è salita dell'1,2% a dispetto delle stime, grazie ad auto ed energia.