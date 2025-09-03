Lunedì 1 Settembre 2025

Ultima oraBorsa: Asia in rosso, anche in Giappone bond sotto pressione
3 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Asia in rosso, anche in Giappone bond sotto pressione

Rendimenti record sulle durate lunghe Future europei in rialzo

Attesa dati macroeconomici, yen si rafforza su euro

Borse asiatiche in rosso mentre prosegue in Estremo Oriente la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato, con i bond ventennali giapponesi ai massimi dal 1999 e quelli trentennali dal loro debutto. Le tensioni sui debiti sovrani continuano a pesare sui listini azionari, dopo la chiusura pesante, ieri, delle Borse europee e di Wall Street, in un mese, settembre, generalmente difficile per gli investitori.

Tokyo è in calo dello 0,9%, Hong Kong dello 0,8%, Shanghai dell'1,3%, Shenzhen dell'1,4%, Sydney dell'1,9% mentre solo Seul si muove in leggera controtendenza (+0,3%). Timidi segnali di rimbalzo dai future in Europa, con quello sull'Euro Stoxx 50 che sale dello 0,3%, e a Wall Street, dove Nasdaq e S&P 500 sono in lieve rialzo.

La fuga dal debito prosegue, con i rendimenti dei treasury decennali in rialzo di 2 punti base, al 4,289%, mentre il trentennale statunitense è a un passo dal 5%. Preoccupano gli investitori lo stato delle finanze di molti Paesi, a partire dagli Usa, i cui deficit sono in aumento provocando un incremento delle esigenze di finanziamento. La fuga dal rischio premia l'oro, che ha toccato un nuovo massimo storico a 3.546 dollari l'oncia. Poco mosso il dollaro sostanzialmente invariato a 1,1634 sull'euro.

