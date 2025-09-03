Borsa: Asia in rosso, anche in Giappone bond sotto pressione

Borse asiatiche in rosso mentre prosegue in Estremo Oriente la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato, con i bond ventennali giapponesi ai massimi dal 1999 e quelli trentennali dal loro debutto. Le tensioni sui debiti sovrani continuano a pesare sui listini azionari, dopo la chiusura pesante, ieri, delle Borse europee e di Wall Street, in un mese, settembre, generalmente difficile per gli investitori.

Tokyo è in calo dello 0,9%, Hong Kong dello 0,8%, Shanghai dell'1,3%, Shenzhen dell'1,4%, Sydney dell'1,9% mentre solo Seul si muove in leggera controtendenza (+0,3%). Timidi segnali di rimbalzo dai future in Europa, con quello sull'Euro Stoxx 50 che sale dello 0,3%, e a Wall Street, dove Nasdaq e S&P 500 sono in lieve rialzo.

La fuga dal debito prosegue, con i rendimenti dei treasury decennali in rialzo di 2 punti base, al 4,289%, mentre il trentennale statunitense è a un passo dal 5%. Preoccupano gli investitori lo stato delle finanze di molti Paesi, a partire dagli Usa, i cui deficit sono in aumento provocando un incremento delle esigenze di finanziamento. La fuga dal rischio premia l'oro, che ha toccato un nuovo massimo storico a 3.546 dollari l'oncia. Poco mosso il dollaro sostanzialmente invariato a 1,1634 sull'euro.