Seduta in rialzo in Asia dopo il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping, alla vigilia dell'insediamento del nuovo presidente Usa, che fa sperare in un allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Tokyo ha guadagnato l'1,17%, Shanghai lo 0,08%, Shenzhen lo 0,97%, Hong Kong l'1,79% con la seduta ancora in corso. I futures europei e statunitensi sono stabili, con Wall Street chiusa per festività.