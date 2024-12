Seduta in rialzo in Asia, grazie alla ripresa degli esportatori giapponesi che hanno beneficiato della recente debolezza dello yen e Borse in Europa che si preparano a seguirne la scia. Tokyo ha guadagnato l'1,8%, Shanghai lo 0,06%, Shenzhen lo 0,2%, mentre sul finale (seduta ancora in corso) perde terreno Hong Kong (-0,13%). I futures dell'Euro Stoxx 50 salgono dello 0,4 per cento.