Borsa: Asia in rialzo, si allenta tensione Cina-Usa

I listini azionari in Asia salgono, spinti dai piani del governo indiano di ridurre l'imposta sui consumi e dall'ottimismo per l'allentamento delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Bene Taiwan, l'unica ad aver già chiuso le contrattazioni (+0,6%), si avviano a chiusura positiva anche lo Shenzhen (+1,27%), Shanghai (+0,57%), Nikkei (+0,68%) e Hong Kong (+0,18%). Seduta in calo per Seul (-0,5%).

Intanto i futures sulle azioni statunitensi ed europee hanno registrato un rialzo alla vigilia dei colloqui tra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, dopo che il vertice con la Russia si è concluso senza un aggravarsi delle tensioni geopolitiche.