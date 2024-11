Borsa: Asia in rialzo, la Cina rimbalza +2%

Torna la calma dopo la conferma della vittoria di Donald Trump alle elezioni americane e le Borse in Asia ripartono. In particolare le cinesi con l'indice di Hong Kong in rialzo dell'1,99%, lo Shanghai del 2,57% e lo Shenzhen del 2,48% dopo i dati sopra le attese della bilancia commerciale. Il mercato, commentano gli operatori, hanno soppesato l'impatto degli stimoli fiscale contro i potenziali dazi della seconda presidenza Trump e si attendono ulteriori misure per rilanciare l'economia e i mercati dalla riunione del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo che si concluderà venerdì. Tokyo è invece contrastata con il Nasdaq in calo dello 0,25% e il Topix in rialzo dell'1 per cento.