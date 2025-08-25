Borsa: Asia in rialzo, corre Hong Kong

Domenica 24 Agosto 2025

Gabriele Canè
Ultima oraBorsa: Asia in rialzo, corre Hong Kong
25 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
In Cina salgono i titoli dell'immobiliare, Shanghai +1,2%

Incerti i futures sull'avvio dei listini europei

Le Borse in Asia riprendono dal dove era rimasta Wall Street venerdì, con un rialzo dopo le scommesse sul fatto che la Federal Reserve abbasserà i tassi di interesse il mese prossimo. Tokyo guadagna lo 0,4% e Hong Kong fa un balzo del 2,15%, corrono anche Shanghai e Shenzhen (+1,25% e +1,6%), oscillando intorno al loro livello più alto degli ultimi 10 anni, con le società immobiliari tra i migliori grazie all'allentamento delle restrizioni sull'acquisto di case da parte della città cinese. I futures sugli indici azionari statunitensi ed europei sono invece in calo.

