Borsa: Asia in rialzo con Tokyo piatta, l'Europa attesa in calo

Borse di Asia e Pacifico in generale rialzo mentre rallenta per il terzo mese consecutivo l'inflazione in Giappone ma è leggermente sopra le stime degli analisti. Tokyo chiude così piatta (Nikkei +0,01%) . Più decise Hong Kong (+0,84%), Shanghai (+1,29%) e soprattutto Shenzhen (+2,35%). Calo per Seul (-0,83%). Poco mossa Sydney (+0,13%). I future tanto sull'Europa, quanto su Wall Street sono in negativo. Sul fronte macro, la lente è sulla fiducia dei consumatori di Francia, Germania (a -29 punti a marzo, in linea con le stime) ma anche degli Usa. Dagli Stati Uniti sono attesi anche gli ordini di beni durevoli e di merci e il dato sui prezzi delle case.