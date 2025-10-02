Borsa: Asia in rialzo con i tecnologici, Seul +3%

Il settore tech traina i mercati in Asia, dopo un accordo tra Open AI e i produttori di chip coreani. Seul fa un balzo del 3% con Samsung (+4,3%) e SK Hynix (+10%) che festeggiano la fornitura al progetto Stargate. L'indice guida di Taiwan ha chiuso in rialzo dell'1,5%, l'Australia dell'1,3%, e Singapore scambia in rialzo dell'1,8 per cento. Bene Tokyo (+1,02%) e Hong Kong (+1,77%) che rimbalza Hong Kong rimasta chiusa nella vigilia per festività. Alibaba sale del 4,18% sostenuta dal giudizio positivo di Jp Morgan.