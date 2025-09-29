Borsa: Asia in rialzo con il tech, Europa attesa positiva

Avvio di settimana positivo per la maggior parte delle Borse asiatiche grazie al recupero dei titoli tecnologici dalle forti perdite registrate la scorsa settimana, anche se gli investitori sono rimasti cauti in vista delle riunioni delle banche centrali australiana e indiana previste questa settimana. Attesa in rialzo anche l'Europa così come lo sono i future su New York.

In Asia l'unica in controtendenza è Tokyo (-0,85% a scambi in corso) che paga la pressione esercitata dallo yen sui titoli orientati alle esportazioni, mentre i mercati indiani hanno risentito delle perdite ingenti registrate la scorsa settimana. Tra le altre Piazze Hong Kong guadagna l'1,9%. Shanghai lo 0,75%, Shenzhen l'1,3%, così come Seul e Sydney lo 0,85 per cento.

In generale i listini hanno seguito la tendenza positiva di Wall Street di venerdì, dove i dati sull'inflazione in linea con le aspettative hanno aiutato gli operatori a mantenere le aspettative di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Fed. Tuttavia, le aspettative nei confronti dei mercati statunitensi è stato intaccato dai timori di un imminente shutdown del governo, che potrebbe verificarsi alla fine di questa settimana, mentre anche la raffica di annunci di nuovi dazi ha pesato sul mercato. In questo contesto l'oro ha raggiunto nuovi massimi toccando i 3.815 dollari l'oncia.

Tra i macro attesi l'inflazione della Spagna. In calendario poi diversi interventi di componenti della Bce, come Isabel Schnabel, Joachim Nagel e Philip Lane.