Martedì 21 Ottobre 2025

Stop ai barbari della domenica

Matteo Massi
Stop ai barbari della domenica
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tifosi Napoli arrestatiAssalto ultrasManovra 2026Sciopero oggiBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Asia in rialzo, attesa per inflazione Usa, Tokyo +0,27%
21 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: Asia in rialzo, attesa per inflazione Usa, Tokyo +0,27%

Borsa: Asia in rialzo, attesa per inflazione Usa, Tokyo +0,27%

Future contrastati in Europa negativi negli Usa, sale il dollaro

Future contrastati in Europa negativi negli Usa, sale il dollaro

Future contrastati in Europa negativi negli Usa, sale il dollaro

Borse positive in Asia e Pacifico, con Mumbai chiusa per festività, in concomitanza con il calo del dollaro in vista dell'inflazione Usa attesa per venerdì prossimo 24 ottobre. Tokyo ha guadagnato lo 0,27%, Taiwan lo 0,23%, Seul lo 0,24% e Sidney lo 0,7%. Ancora aperte Hong Kong (+1,38%), Shanghai (+1,41%) e Singapore (+1,28%). Contrastati i future sull'Europa, negativi invece quelli Usa. Oltre al deficit pubblico del regno Unito, salito meno delle stime, sono attesi alcuni dati Usa: le scorte di magazzino, l'indice predittivo e le scorte preliminari di greggio secondo l'Api.

In rialzo il dollaro a quasi 0,86 euro, a 151,32 yen e a 74,68 penny. Si mantiene a 79,1 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,5 punti al 3,36% e quello tedesco di 0,6 punti al 2,57%. In rialzo l'oro (+1,95% a 4.336 ,8 dollari l'oncia), stabile il greggio (Wti +0,09% a 57,57 dollari al barile), in calo invece il gas (-0,6% a 31,55 euro al MWh).

Sulla piazza di Tokyo favoriti i titoli dei grandi esportatori Casio (+0,73%), Sharp e Panasonic (+0,98% entrambe), Suzuki (+1,36%) e Subaru (+1,5%).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaInflazione