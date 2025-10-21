Borsa: Asia in rialzo, attesa per inflazione Usa, Tokyo +0,27%

Borse positive in Asia e Pacifico, con Mumbai chiusa per festività, in concomitanza con il calo del dollaro in vista dell'inflazione Usa attesa per venerdì prossimo 24 ottobre. Tokyo ha guadagnato lo 0,27%, Taiwan lo 0,23%, Seul lo 0,24% e Sidney lo 0,7%. Ancora aperte Hong Kong (+1,38%), Shanghai (+1,41%) e Singapore (+1,28%). Contrastati i future sull'Europa, negativi invece quelli Usa. Oltre al deficit pubblico del regno Unito, salito meno delle stime, sono attesi alcuni dati Usa: le scorte di magazzino, l'indice predittivo e le scorte preliminari di greggio secondo l'Api.

In rialzo il dollaro a quasi 0,86 euro, a 151,32 yen e a 74,68 penny. Si mantiene a 79,1 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,5 punti al 3,36% e quello tedesco di 0,6 punti al 2,57%. In rialzo l'oro (+1,95% a 4.336 ,8 dollari l'oncia), stabile il greggio (Wti +0,09% a 57,57 dollari al barile), in calo invece il gas (-0,6% a 31,55 euro al MWh).

Sulla piazza di Tokyo favoriti i titoli dei grandi esportatori Casio (+0,73%), Sharp e Panasonic (+0,98% entrambe), Suzuki (+1,36%) e Subaru (+1,5%).