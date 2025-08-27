Borsa: Asia in ordine sparso, occhi su Nvidia, Tokyo +0,3%

Listini in ordine sparso in Asia e Pacifico con i future europei contrastati e quelli Usa in crescita. Tokyo ha guadagnato lo 0,3% e Taiwan lo 0,78%, spinta dai produttori di microchip in vista dei conti di Nvidia, attesi dopo la chiusura di Wall Street. Poco mossa Seul (+0,1%), in lieve rialzo Sidney (+0,2%), mentre sono ancora aperte Hong Kong (-0,47%), Shanghai (-0,14%) e Singapore (-0,06%). Chiusa per festività Mumbai.

In calo oltre le stime la fiducia Gfk dei consumatori tedeschi, mentre dagli Usa sono attese le richieste settimanali di mutui e le scorte di greggio negli ultimi 7 giorni secondo l'Eia. Gli occhi degli investitori continuano ad essere puntati sulla Fed, la cui governatrice Lisa Cook ha annunciato una battaglia legale contro il licenziamento deciso dal presidente Usa Donald Trump.

Poco mosso il greggio Usa (Wti +0,03% a 63,27 dollari al barile), in calo invece il gas (-0,58% a 33,27 euro al MWh) sulla piazza di Amsterdam, mentre nella seduta asiatica l'oro sale dello 0,25% a 3.380,23 dollari l'oncia. Proprio la divisa Usa rialza la testa a 0,86 centesimi di euro, 147,75 yen e 74,33 penny. In calo a 83,2 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,3 punti al 3,55% e quello tedesco in rialzo di 0,1 punti al 2,72%. Rimane sotto i 6 punti lo spread tra Roma e Parigi, con il rendimento annuo francese in calo di 0,6 punti sotto al 3,49%.

Sulla piazza di Tokyo in luce i produttori di semiconduttori Advantest (+3,76%), Disco (+2,41%) e Renesas (+1,31%), mentre a Taiwan hanno corso Onano (+9,9%) e Syncomm (+9,83%). Fa il botto Nikon (+20,74%), spinta dall'interesse di Essilux a salire sino al 20% del noto produttore di apparecchi fotografici, obiettivi, lenti e occhiali.