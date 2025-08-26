Borsa: Asia in calo, timori per indipendenza Fed

Le Borse danno un segnale di sfiducia, in Asia prevalgono le vendite dopo che Donald Trump ha deciso di destituire il governatore della Federal Reserve Lisa Cook, suscitando preoccupazioni circa l'indipendenza della banca centrale. L'indice Msci Asia Pacific ha registrato un calo dello 0,8%, con le società tecnologiche Alibaba (-1,37%) e Samsung Electronics (-1,2%) tra le più penalizzate. Tokyo sta cedendo lo 0,9%, Hong Kong lo 0,48%, Seul ha chiuso in ribasso dello 0,9%, Shanghai cede lo 0,10% e solo Shenzhen resta indifferente e sale dello 0,5 per cento.