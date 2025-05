Seduta in calo per le Borse in Asia sulle preoccupazioni per la proposta di legge sul taglio delle tasse che minaccia di aumentare il deficit degli Stati Uniti. In calo in particolare i tecnologici con Alibaba (-2,5%) e Samsung (-1,8%) tra i più colpiti dalle vendite. Tokyo ha perso lo 0,84%, Hong Kong cede l'1,13%, Shanghai e Shenzhen hanno chiuso in calo rispettivamente dello 0,22 e dello 0,89 per cento.