Borsa: Asia in calo ed Europa ferma in attesa di Jackson Hole

Tendono al ribasso i listini azionari in attesa del simposio di Jackson Hole. In Asia Taiwan ha già chiuso in rialzo (+1,43%) ma gli altri listini sono in calo. Tokyo sta perdendo lo 0,6%, Hong Kong lo 0,3% e in Cina lo Shenzhen è piatto e l'indice Shanghai contiene il rialzo allo 0,2 per cento.

I futures sugli indici azionari statunitensi ed europei sono invariati e tra i titoli da tenere d'occhio ci sono quelli del lusso, del beauty e 'personal care' dopo che l'americana Coty, il colosso della profumeria, ha riportato una perdita peggiore delle attese.