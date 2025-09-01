Borsa: Asia in calo con tecnologici, eccezione Alibaba +18%

Asia sotto pressione, accusa alla riapertura della settimana di scambi gli effetti della 'svendita' sui tecnologici che ha colpito Wall Street venerdì scorso. Samsung (-2,87%) crolla dopo che gli Stati Uniti hanno revocato i permessi per la produzione di chip in Cina e Tokyo cede l'1,24% e Seul l'1,35 per cento. Hong Kong (+2,2%) rappresenta un'eccezione, con Alibaba che dopo i conti del trimestre vola in rialzo del 18%, il maggiore guadagno intraday da novembre 2022. Shanghai sale dello 0,44%, Shenzhen +0,79 percento.

I futures sugli indici azionari statunitensi (ma Wall Street resterà chiusa per il Labor Day) sono invariati mentre quelli europei salgono dello 0,1%. "Mentre la tecnologia globale rimane preoccupata per la geopolitica, alcuni settori della tecnologia cinese stanno silenziosamente riaccelerando guidati dalla reale crescita dei ricavi nell'intelligenza artificiale e nel cloud" commenta un gestore.