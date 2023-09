Borsa Asia, Evergrande e tassi in rosso, record Treasury

Le Borse asiatiche sono in rosso, con gli investitori preoccupati per la crisi del colosso immobiliare Evergrande e i suoi impatti sulla già debole economia cinese. Inoltre, i componenti della Fed continuano a far trapelare segnali che la stretta monetaria non è ancora finita e che un nuovo rialzo dei tassi potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Tokyo cede dell'1%, Hong Kong dello 0,9%, Seul dell'1,2% e Sydney dello 0,5%, mentre le Borse di Shanghai e Shenzhen arretrano dello 0,3%, con il comparto immobiliare ancora in difficoltà. In calo anche i future sull'Europa e Wall Street. I listini devono affrontare i nuovi massimi da 16 anni raggiunti dai Treasury: il rendimento del decennale americano è salito di 11 punti base, fino al massimo del 4,548%, con il mercato che sta ancora prendendo le misure alle nuove indicazioni di Fed e Bce sui tassi. Il petrolio è in calo per la seconda seduta consecutiva (-0,5%), con il Wti a quota 89,22 dollari al barile e il brent a 92,77 dollari, mentre la stretta monetaria rischia di rallentare l'economia. Il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, ha affermato di aspettarsi un aumento dei tassi quest'anno alla luce della solidità dell'economia americana, contribuendo alla forza del dollaro (+0,1% a 1,058 sull'euro), mentre Christine Lagarde ha ribadito che in Europa il costo del denaro resterà alto a lungo.