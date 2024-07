Borsa: Asia e future europei positivi, scommessa sulla Fed

Giornata positiva sui listini asiatici mentre i future sugli indici europei sono in rialzo. Incerti quelli americani anche se i mercati scommettono che prima o poi la Fed taglierà i tassi. Non a caso lo S&P è arrivato a superare i 5.500 punti per la prima volta nella sua storia e anche il Nasdaq ha ritoccato i massimi. In giornata sono attesi una serie di dati macro americani fra cui i sussidi di disoccupazione e in serata i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve. In Asia le Borse segnano un'altra seduta di una serie positiva. Tokyo guadagna l'1,26%, e Hong Kong l'1,18% a scambi ancora in corso. Segno meno invece per le cinesi Shanghai (-0,41%) e Shenzhen (-0,58%).