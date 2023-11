Borsa: Asia e future Europa in calo con Powell sui tassi

Le Borse di Asia e Pacifico e future sull'Europa sono in ribasso dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell ha avvertito che i tassi di interesse potrebbero dover salire ulteriormente. Tokyo chiude a -0,24% in scia alla contrazionedei listini azionari statunitensi, e dopo le più recenti indicazioni dalle trimestrali aziendali in Giappone, che attenuano l'ottimismo degli investitori.negative anche le piazze cinesi su cui pesano le incertezze sull'evoluzione dell'economia dopo il ritorno della deflazione. Shanghai perde lo 0,47% e Shenzhen cede lo 0,42% Deciso rosso poi per Hong Kong (-1,7%) a scambi in corso. I Treasury sono in calo a dispetto degli titoli di Stato mentre le indicazioni sui listini statunitensi sono positivi. Tra i macro già usciti emerge la stagione dell'economia del Regno Unito. Mentre l'Italia attende in serata il giudizio di Fitch