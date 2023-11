Borsa, Asia debole, Europa verso calo

Le Borse dell'Asia e del Pacifico sono all'insegna dell'incertezza, tanto che secondo le proiezioni gli indici europei sono attesi ad un avvio in flessione, mentre i future su Wall Street si muovono incerti nel giorno del Black Friday con i listini a orario ridotto. Oltre all'andamento dei Treasury dopo la festività del Ringraziamento, sotto la lente ci sono anche le quotazioni del petrolio, poco variate dopo il calo di ieri sulla decisione dell'Opec+ di rinviare al 30 novembre il meeting inizialmente previsto per il 26. In Europa, lo sguardo è alla Germania, che nel terzo trimestre conferma la stagnazione dell'economia. Tra gli altri macro attesi, c'è l'ifo tedesco. Per quanto riguarda le Piazze asiatiche, Tokyo guadagna lo 0,52%, mentre l'inflazione cresce al 2,9% in Giappone. In frenata i listini cinesi (Shanghai -0,68% e Shenzhen -1%) e Hong Kong (-1,8%), invertendo il rally di ieri in scia alla decisa campagna di salvataggio immobiliare messa in campo da Pechino.