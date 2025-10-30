Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ponte sullo Stretto Contratto colf e badantiSinner ParigiBonus mamme 2025Spalletti Juve
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Asia contrastata tra dazi e Fed
30 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: Asia contrastata tra dazi e Fed

Borsa: Asia contrastata tra dazi e Fed

L'Europa si prepara ad un avvio in cauto rialzo

L'Europa si prepara ad un avvio in cauto rialzo

L'Europa si prepara ad un avvio in cauto rialzo

Seduta contrastata in Asia, il mercato sta elaborando una serie di notizie, in particolare l'esito del vertice Trump-Xi ma anche la risposta di Powell all'ipotesi di un altro taglio dei tassi della Fed a dicembre che fa salire il dollaro, spinge al rialzo i rendimenti dei titoli di Stato ma toglie ossigeno alle azioni. Anche i future azionari in Usa ed Europa non sanno che direzione prendere, il Dow Jones cede lo 0,05% e lo Stoxx600 sale dello 0,06 per cento. Intanto in Asia Tokyo ha chiuso poco sopra la parità (+0,04%), Shanghai ha perso lo 0,7%, lo Shenzhen l'1,2%, Seul ha guadagnato lo 0,14 per cento.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Mercato immobiliareBorsa