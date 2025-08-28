Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Killer MinneapolisPrevisioni meteoManovra 2026Sorteggio ChampionsEuropei basket 2025
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Asia contrastata in scia a Nvidia, sale Tokyo
28 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: Asia contrastata in scia a Nvidia, sale Tokyo

Borsa: Asia contrastata in scia a Nvidia, sale Tokyo

In calo Hong Kong

In calo Hong Kong

In calo Hong Kong

Seduta in ordine sparso per le Borse asiatiche sulla scia delle previsioni di un rallentamento della crescita dopo due anni di boom pe l'AI, diffuse da Nvidia con la trimestrale, ma accolte dalla fine senza scosse dal titolo a Wall Street. Tokyo guadagnato lo 0,68% e Seul lo 0,45% mentre Hong Kong a mercati ancora aperti è in flessione dello 0,8% appesantita da Meituan dopo l'allarme di maggiori perdite arrivato dalla società. Male anche Alibaba in attesa dei conti domani. Si muovono intorno alla parità gli altri listini cinesi di Shanghai e Shenzhen. Taiwan ha segnato un calo dell' 1,16% insieme al discesa di oltre il 2,5% di Semiconductor Manifacturing.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa