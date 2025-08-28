Borsa: Asia contrastata in scia a Nvidia, sale Tokyo

Seduta in ordine sparso per le Borse asiatiche sulla scia delle previsioni di un rallentamento della crescita dopo due anni di boom pe l'AI, diffuse da Nvidia con la trimestrale, ma accolte dalla fine senza scosse dal titolo a Wall Street. Tokyo guadagnato lo 0,68% e Seul lo 0,45% mentre Hong Kong a mercati ancora aperti è in flessione dello 0,8% appesantita da Meituan dopo l'allarme di maggiori perdite arrivato dalla società. Male anche Alibaba in attesa dei conti domani. Si muovono intorno alla parità gli altri listini cinesi di Shanghai e Shenzhen. Taiwan ha segnato un calo dell' 1,16% insieme al discesa di oltre il 2,5% di Semiconductor Manifacturing.