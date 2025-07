Borsa: Asia contrastata dopo il voto in Giappone, Tokyo chiusa

Seduta contrastata per le principali borse di Asia e Pacifico dopo il voto in Giappone, che ha visto il premier giapponese Shigeru Ishiba perdere la maggioranza dei voti in senato. Tokyo è rimasta chiusa per festività, Taiwan ha ceduto lo 0,18%, Seul ha guadagnato lo 0,71% e Sidney ha perso l'1,02%. Ancora aperte Hong Kong (+0,6%), Shanghai (+0,7%), Mumbai (+0,34%) e Singapore (+0,41%). Negativi i future sull'Europa, positivi invece quelli Usa, in una giornata povera di dati macro e in vista della decisione della Bce sui tassi di giovedì prossimo.

In calo il dollaro sotto quota 0,86 euro, a 147,89 yen e a 0,74 sterline, mentre sale l'oro (+0,51% a 3.368,48 dollari l'oncia) e il greggio (Wti +0,06% a 67,38 dollari al barile) appare poco mosso a differenza del gas (+0,65% a 33,83 euro al MWh) che inverte la rotta sulla piazza Ttf di Amsterdam.