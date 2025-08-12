Martedì 12 Agosto 2025

Il Ponte oltre la politica

Gabriele Canè
Il Ponte oltre la politica
Ultima oraBorsa: Asia contrastata, balza Tokyo (+2,15%) dopo ponte festivo
12 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Borsa: Asia contrastata, balza Tokyo (+2,15%) dopo ponte festivo

Borse asiatiche contrastate nel giorno della riapertura di Tokyo (+2,15%) all'indomani della Giornata della Montagna. Lieve rialzo per Taiwan (+0,09%), negativa Seul (-0,51%), positiva invece Sidney (+0,41%). Ancora aperte Hong Kong (-0,07%), Shanghai (+0,43%), Mumbai (-0,15%) e Singapore (-0,14%). Positivi i future sull'Europa, contrastati invece quelli Usa, con il Dow Jones positivo e il Nasdaq in ribasso nel giorno dell'inflazione e della fiducia delle imprese negli Usa. In arrivo anche gli indici Zew tedesco e dell'Eurozona, mentre nel Regno Unito le vendite al dettaglio sono salite dell'1,8% in luglio, al di sotto delle stime oltre il 2% e le richieste di sussidi di disoccupazione sono scese inaspettatamente di 6.200 unità, a fronte di un rialzo previsto di oltre 19mila, con il tasso di disoccupazione invariato al 4,7%.

In calo l'oro (-0,3% a 3.348,78 dollari l'oncia) dopo la smentita della Casa Bianca delle ipotesi di dazi per i lingotti da 1 Kg. salgono invece il greggio (Wti +0,5% a 64,28 dollari al barile) e il gas naturale (+0,76% a 33,25 euro al MWh) con il maggior consumo europeo dovuto all'aumento delle temperature. Stabile il dollaro a 0,86 euro, 148,18 yen e 0,74 sterline, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende di nuovo sotto i 79 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 02 punti sopra al 3,48% e quello tedesco di 0,3 punti al 2,7%.

Sulla piazza giapponese sprint del produttore di semiconduttori Lasertec (+6,85%) sull'onda lunga dei conti dell'esercizio 2024-2025, che spinge anche i rivali Advantest (+6,1%) e Socionext (+3,93%), favorita dal nuovo prezzo obiettivo di Nomura. Il dollaro forte favorisce gli automobilistici Yokohama (+11,43%), che ha diffuso conti migliori delle stime, Toyota (+2,96%) e Honda (+2,61%).

