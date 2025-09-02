Borsa: Asia cauta in attesa mosse della Fed, scivola Shenzhen

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa, con gli operatori in attesa di segnali precisi dalla Federal Reserve sulla politica monetaria e dalle trattative sui dazi.
Scivola del 2% il listino cinese di Shenzhen con vendite che hanno colpito i titoli tecnologici, mentre Shanghai verso la chiusura contiene le perdite a poco più di mezzo punto percentuale.
In rialzo invece dello 0,2% Tokyo e dello 0,9% Seul, con le Borse di Hong Kong e Sidney in calo entrambe dello 0,3%.
Incerti i futures sull'avvio dei mercati europei.