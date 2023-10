Borsa Asia, calo, teme escalation conflitto Israele

Le Borse in Asia soffrono per la seconda seduta consecutiva. Tokyo ha perso l'1,91%, ma la peggiore è stata Hong Kong, che ha ceduto oltre il 2%, seguita da Shanghai (-1,48%), Seul (-1,9%). La guerra in Medio Oriente e le preoccupazioni per l'economia cinese hanno pesato sui mercati. Secondo gli analisti, si sta assistendo a un derisking del portafoglio, con una raccolta di liquidità in previsione dei crescenti rischi geopolitici. I beni rifugio si sono apprezzati, con l'oro vicino al massimo di 11 settimane, a causa della paura di un inasprimento del conflitto in Israele. Le Borse in Europa si preparano ad un'apertura negativa, con i futures Euro Stoxx 50 che scendono dello 0,6%, dopo che la Federal Reserve Bank di New York ha affermato che i tassi di interesse dovranno rimanere restrittivi "per qualche tempo".