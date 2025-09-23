Borsa: Asia a ranghi ridotti, Tokyo chiusa, listini contrastati

Borse asiatiche a ranghi ridotti per la chiusura festiva di Tokyo in occasione dell'Equinozio d'autunno. A due velocità gli altri listini, con Taiwan (+1,42%), Seul (+0,51%) e Sidney (+0,4%) in territorio positivo a differenza di Hong Kong (-0,95%), Shanghai (-0,77%), Mumbai (-0,35%) e Singapore (+0,04%) ancora in fase di contrattazioni.

Positivi i future sull'Europa e sugli Stati Uniti in attesa degli interventi del presidente Usa Donald Trump, che oggi incontra l'omologo argentino Javier Milei e del presidente della Fed Jerome Powell in occasione delle previsioni economiche della banca centrale Usa.

Difficoltà per il comparto farmaceutico dopo l'avvertimento del presidente Trump sui legami tra autismo e vaccini e l'assunzione del popolare antidolorifico Tylenol da parte delle donne in gravidanza. I produttori cinesi del principio attivo di quest'ultimo sono i più colpiti come Zhejiang Pharmaceutical (-4,24%) sulla piazza di Shanghai.