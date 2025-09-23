Lunedì 22 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni su Copenaghen e OsloStato di PalestinaCiro Grillo condannatoPrevisioni meteoPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Asia a ranghi ridotti, Tokyo chiusa, listini contrastati
23 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Borsa: Asia a ranghi ridotti, Tokyo chiusa, listini contrastati

Borsa: Asia a ranghi ridotti, Tokyo chiusa, listini contrastati

Future Europa Usa positivi, attesi interventi Trump e Powell

Future Europa Usa positivi, attesi interventi Trump e Powell

Future Europa Usa positivi, attesi interventi Trump e Powell

Borse asiatiche a ranghi ridotti per la chiusura festiva di Tokyo in occasione dell'Equinozio d'autunno. A due velocità gli altri listini, con Taiwan (+1,42%), Seul (+0,51%) e Sidney (+0,4%) in territorio positivo a differenza di Hong Kong (-0,95%), Shanghai (-0,77%), Mumbai (-0,35%) e Singapore (+0,04%) ancora in fase di contrattazioni.

Positivi i future sull'Europa e sugli Stati Uniti in attesa degli interventi del presidente Usa Donald Trump, che oggi incontra l'omologo argentino Javier Milei e del presidente della Fed Jerome Powell in occasione delle previsioni economiche della banca centrale Usa.

Difficoltà per il comparto farmaceutico dopo l'avvertimento del presidente Trump sui legami tra autismo e vaccini e l'assunzione del popolare antidolorifico Tylenol da parte delle donne in gravidanza. I produttori cinesi del principio attivo di quest'ultimo sono i più colpiti come Zhejiang Pharmaceutical (-4,24%) sulla piazza di Shanghai.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaDonald Trump