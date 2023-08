Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,39%)

La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in rialzo, trainata dalla accelerazione degli indici statunitensi, in particolare il listino della tecnologia Nasdaq dopo le indicazioni incoraggianti del produttore di processori grafici e chip di alta fascia Nvidia. Il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,39%, a quota 32.134,55, aggiungendo 124 punti. Sul fronte valutario lo yen arretra dai minimi in 9 mesi sul dollaro, a 144,70, in coincidenza con l'aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario Usa, e la divisa nipponica si rafforza anche sull'euro a un valore di 157,20