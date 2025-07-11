Piazza Affari imbocca la strada del ribasso dopo le prime contrattazioni, mentre cresce tra gli investitori il nervosismo per le mosse di Trump sui dazi. Il Ftse Mib arretra dello 0,6% appesantito dalle vendite sui titoli più esposti all'export, a partire da Stellantis (-3%), Moncler (-2,8%), Campari (-2%), Amplifon (-1,9%) e Stm (-1,6%). Vendite anche sulle banche con in testa Banco Bpm (-1,4%), in attesa della decisione del Tar sul ricorso contro il golden power di Unicredit (-1%), che sconta l'invito di Berlino a desistere dalla scalata a Commerzbank. Debole anche Mediobanca (-1,2%) nel giorno in cui il cda dirà la sua sull'offerta di Mps (-0,8%), così come Bper (-0,8%), nell'ultimo giorno dell'offerta, ormai andata in porto, sulla Popolare di Sondrio (-0,4%). In controtendenza Leonardo (+0,6%) e titoli difensivi come le utility, con in testa Hera (+0,5%) ed Terna (+0,4%).
Venerdì 10 Ottobre 2025
Borsa: a Milano timori per i dazi, giù Stellantis e Moncler