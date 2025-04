Borsa: a Milano molti titoli non riescono a fare prezzo

L'indice Ftse Mib non riesce ad esprimere un valore attendibile in avvio di seduta con la gran parte delle blue chip di Piazza Affari che fatica ad entrare in contrattazione per effetto delle forti pressioni in acquisto dopo lo stop di 90 giorni ai dazi deciso dal presidente americano Donald Trump. L'indice segna un progresso dello 0,16% con solo cinque titoli sui 40 del listino principale che sono riusciti a fare qualche scambio.