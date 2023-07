Borsa: a Milano debole rialzo, in luce Pirelli e Stellantis

Seduta positiva a Milano dove il Ftse Mib ha segnato un rialzo dello 0,19%. A sostenere il listino, anche quando nel corso della seduta si è mosso sotto la parità, hanno contribuito Stellantis (+1,62%) e Pirelli (+1,69%) entrambe in attesa delle trimestrali. La prima grazie a un accordo con Samsung per una gigafactory negli Usa e soprattutto in vista di un accordo di altra natura col governo con l'uso delle risorse del Pnrr. La seconda sulla scia dei dati di mercato di Michelin e dalle indicazioni di Nokian venerdì scorso. Nel finale i due gruppi sono stati tuttavia superati sul podio da Hera (+1,89%) e Saipem (+1,71%). Nel listino principale a fine giornata le peggiori sono state invece Inwit e Recordati (entrambe -0,6%). Da ricordare infine che Autogrill da oggi ha lasciato definitivamente Piazza Affari.