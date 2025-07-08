Borsa: a Milano bene Campari e Nexi, banche in ordine sparso

Avvio in cauto rialzo per Piazza Affari, che si muove in linea con le altre Borse europee in attesa di capire se la Ue riuscirà a raggiungere un accordo con gli Usa sui dazi. Il Ftse Mib sale dello 0,08% con in testa Campari (+1,8%), Nexi (+1%), Saipem (+0,9%) e Leonardo (+0,7%).

In ordine sparso le banche con Unicredit in luce (+0,6%) alla vigilia della decisione del Tar sul golden power, seguita da Mps (+0,6%), che restringe lo sconto su Mediobanca (-0,1%), penalizzata anche dalle vendite di azioni da parte dei pattisti, con FerFin che ieri ha scaricato sul mercato altri 150 mila titoli.

Avanza la Popolare di Sondrio (+0,2%) nel giorno in cui il cda riesamina l'offerta di Bper (-0,1%) dopo il rilancio di un euro ad azione, debole al pari di Intesa (-0,2%) e del Banco (-0,2%).

A guidare i ribassi sono Diasorin (-1%), Cucinelli (-0,9%) e Stm (-0,7%), seguite da Inwit (-0,5%), Unipol (-0,4%) e Generali (-0,4%). Fuori dal Ftse Mib brilla Safilo (+8,3%).