Borsa: a Milano (+0,4%) corre Stm, stasera il giudizio di Fitch

La Borsa di Milano resta bene intonata a fine mattinata (+0,41%) grazie al sostengo di Stm (+2,1%) che beneficia dei risultati migliori delle attese di Apple, il suo maggior cliente. Stasera arriverà il giudizio di Fitch sul rating dell'Italia che non dovrebbe cambiare l'attuale giudizio BBB con outlook stabile. E' poco mosso lo spread (a 131,5 punti) così come i rendimenti, non solo quello del Btp italiano, in vista della tornata di dati sul mercato del lavoro in Usa nel pomeriggio. Sul podio di Piazza Affari si confermano Brunello Cucinelli (+2%) e Tim (+1,8%) mentre i peggiori del listino principale sono Iveco (-1,9%), Terna (-1,3%) e Saipem (-1%). Mps (-0,77%) soffre delle prese di beneficio sulle banche fra le quali oggi Intesa (+0,43%) apre il round delle trimestrali. A Parigi (+0,62%) ha ridotto la spinta iniziale Socgen (+1%). L'Agricole (+4%) continua invece a beneficiare dell'aver nei fatti già centrato, in anticipo di un anno, il target di 6 miliardi di utile rettificato 2024.