Borsa +8,6%, Mps chiude ai massimi dopo l'aumento

Mps chiude a Piazza Affari con gli scudi ben alzati, dopo che Fitch ha aumentato il rating dell'istituto senese di due gradini e Deutsche Bank ha cambiato il giudizio da "tenere" a "acquistare" e ha alzato il target price da 3 a 4,1 euro per azione. Il titolo, che ha ricevuto i riconoscimenti del mercato per il lavoro di rilancio portato avanti dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio, ha chiuso con un rialzo dell'8,6% a 2,91 euro per azione, ai massimi dalla chiusura dell'aumento di capitale un anno fa.