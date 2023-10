Borsa +5,7%, Mps vola, scommesse sui rischi legali

Mps chiude in forte rialzo a Piazza Affari (+5,69% a 2,6 euro) in scia alle scommesse per un'assoluzione in Cassazione degli imputati nel processo sulle presunte irregolarità nelle operazioni di finanza strutturata Alexandria e Santorini, Chianti Classico e Fresh, realizzate da Mps tra il 2008 e il 2012. La sentenza è attesa in serata ma la richiesta del procuratore generale, Francesca Loy, di dichiarare inammissibile il ricorso della Pg di Milano, Gemma Gualdi, ha mosso il mercato nella direzione di un'assoluzione definitiva di Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e degli altri 13 imputati. Un tale esito potrebbe contribuire a sminare il bilancio di Mps dai rischi legali per le presunte errate informazioni fornite al mercato tra il 2008 e il 2015 in relazione alla contabilizzazione a saldi aperti di quelli che sarebbero stati, secondo l'accusa, a tutti gli effetti dei derivati. Una vicenda sulla quale il 27 ottobre arriverà a sentenza anche l'appello proposto dai successori di Mussari e Vigni, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, contro la condanna subita a Milano in primo grado. Sul bilancio di Mps gravano richieste di risarcimento danni per 4,1 miliardi di euro: un fardello ereditato dalle passate gestioni che, aumentando la rischiosità del Monte, rappresenta un disincentivo per qualsiasi potenziale acquirente.