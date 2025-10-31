Mercoledì 29 Ottobre 2025

31 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Boom di passeggeri nei mesi estivi negli aeroporti italiani

Assaeroporti, tra giugno e settembre 93 milioni, +2,8%

Sono stati quasi 180 milioni i passeggeri transitati negli aeroporti italiani tra gennaio e settembre di quest'anno, il 4,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo rende noto Assaeroporti. Il segmento nazionale, con 56 milioni di viaggiatori, rimane stabile mentre a trainare la crescita è il traffico internazionale, che totalizza 121 milioni di passeggeri, in aumento del 7,1% sullo scorso anno. Di questi ultimi, circa due terzi, ovvero 80 milioni di viaggiatori, vola da e per destinazioni dell'Unione europea, mentre un terzo da e per mete extra-UE.

Passando all'analisi dei mesi estivi, il sistema aeroportuale italiano ha registrato, nel periodo giugno-settembre, 93 milioni di passeggeri, con un incremento del 2,8% rispetto al 2024. Cresce il peso dei voli internazionali: il segmento, che nel 2024 rappresentava il 67% del mercato, nel 2025 raggiunge il 69%. Rispetto all'estate 2024, è giugno ad aver registrato un boom di traffico: +3,6% sull'anno precedente. Luglio e agosto si confermano i mesi più trafficati dell'anno, con 23,8 e 24,4 milioni di passeggeri in transito negli scali nazionali. Superati a settembre i 22 milioni di viaggiatori, oltre mezzo milione in più rispetto al 2024.

