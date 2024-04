Boom cyberattacchi '0-days',6 su 10 bloccano aziende più a lungo

Il 58% degli attacchi informatici andati a buon fine nel 2023 è riconducibile ai cosiddetti attacchi '0-day', quelli che sfruttano una vulnerabilità o un errore di progettazione in un software per cui non esiste ancora una difesa nota e un tempo certo per la risoluzione del problema. Sei su 10 bloccano le aziende più a lungo. A rilevare il fenomeno è il 'Cybersecurity Annual Report 2024' di Yoroi (gruppo Tinexta), unico membro italiano della Cyber Threat Alliance. "Nel 2024 - dice Fabrizio Vacca, Chief Operating Officer di Tinexta Cyber - ci aspettiamo un aumento degli attacchi informatici mirati a software, hardware e servizi utilizzati dalle aziende per proteggersi". Il 21% dei malware individuati, secondo il report, presenta un intervallo di rilevamento tra zero e quindici giorni. Le principali minacce sono attacchi di tipo Infostealer (26%) che rubano informazioni come nome utente, password e altri dati personali, seguiti dai Trojan (20%), virus nascosti per prendere il controllo del sistema senza che l'utente se ne accorga. Il mezzo di diffusione dei malware preferito dai cyber criminali sono le e-mail e i formati dei file allegati hanno un ruolo cruciale. Il più utilizzato è il pdf (23% degli allegati infettati). Seguono i file compressi, soprattutto zip (22%), riconosciuti come sicuri perché cifrati con password. Gli oggetti dell'e-mail infette o ingannevoli più comuni includono i termini "rimessa c/assegni e fatture" (21%), "ricevute e solleciti di pagamento" (14%), e "ordini e transazioni" (5%). Yoroi ha rilevato inoltre un aumento di attacchi informatici tramite posta elettronica certificata (Pec), soprattutto col phishing. Emerso già nel periodo del Covid, l'hacktivismo, cioè l'attivismo informatico degli hacker, risulta in accelerazione. Yoroi ha rilevato i gruppi di hacktivisti nati per sostenere attivamente le politiche della Russia e dei suoi alleati. Rilevata anche la formazione delle Five Families, un'alleanza di gruppi di hacker anarchici.