Boom bollette, in 10 anni +74% per la luce, +47% per l'acqua

I costi di gestione e manutenzione della casa sono letteralmente schizzati negli ultimi 10 anni, spinti al rialzo dall'impennata delle bollette. A fronte di un'inflazione dal 2015 ad oggi pari a circa il 23%, il prezzo dell'elettricità è aumentato di ben il 74%, quello del gas di oltre il 39% e quello dell'acqua di ben il 47,6%.

C'è una sola voce che ha registrato un andamento negativo dell'indice dei prezzi: quella relativa agli elettrodomestici di grande dimensione, come frigoriferi e lavatrici, nel 2025 più economici dell'1,5% rispetto a 10 anni fa. Ad elaborare i dati è Confedilizia che, in uno studio ad hoc, sottolinea come negli anni, si è registrato un incremento molto più consistente delle spese fisse - dalle bollette agli interventi di manutenzione - rispetto ad altre voci di consumo, come appunto gli elettrodomestici, che incidono solo occasionalmente sul bilancio di una famiglia.