Bonus trasporti, iniziato il click-day

Alle 8 di questa mattina è partito il click-day per ottenere il Bonus Trasporti. Dopo pochi minuti, sul sito del Ministero del Lavoro, sono già stati registrati tantissimi accessi per presentare la domanda. Circa 30mila utenti con un'attesa stimata di circa un'ora. Sul sito si legge: "Ora sei in coda per richiedere il Bonus Trasporti. Quando sarà il tuo turno, potrai effettuare la richiesta. Nel frattempo, prepara i dati anagrafici del richiedente e del beneficiario" Grazie al nuovo stanziamento di 35 milioni di euro, la piattaforma dedicata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Bonus Trasporti riapre con le nuove disponibilità che si aggiungono agli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di ottobre 2023. Lo ha spiegato in una nota il Ministero del Lavoro, ricordando che si tratta del secondo incremento - rispetto ai 100 milioni iniziali - del Fondo istituito presso il dicastero dopo quello di 12 milioni di euro disposto dal decreto "Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio" L'obiettivo, come spiegato, è "far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno e di ampliare il numero di coloro che, con un reddito 2022 non superiore a 20mila euro, possono accedere ai voucher, dal valore massimo di 60 euro, validi per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia" La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha affermato: "Il Bonus Trasporti si è confermato un aiuto concreto per lavoratori e studenti oltre che un incentivo alla mobilità sostenibile".