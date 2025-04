Bonus nuovi nati: domande aperte dal 17 aprile, 1.000 euro per ogni figlio

Da domani mattina, 17 aprile, sarà possibile fare domanda per il "Bonus nuovi nati". Lo scrive l'Inps precisando: "Ricordiamo che, proprio per incentivare la natalità, la Legge di bilancio 2025 ha introdotto questa prestazione, che consiste nell'erogazione, da parte dell'Inps, di un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025.

Possono richiedere il bonus i cittadini italiani, quelli di Stati membri dell'UE, nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi. Bisogna presentare un Isee minorenni non superiore a 40.000 euro annui. Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile e sarà finanziato con 330 milioni di euro per il 2025, aumentando a 360 milioni di euro annui dal 2026. L'Inps monitorerà l'utilizzo delle risorse, comunicando mensilmente i risultati al ministero del Lavoro e al Mef.

La domanda dovrà essere presentata - nei termini previsti - online, tramite il servizio dedicato. In alternativa, può essere presentata tramite l'app INPS mobile, il Contact Center Multicanale oppure gli istituti di patronato.