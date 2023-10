Bonus colonnine per le imprese, Pichetto dal 26 ottobre

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato durante il Question Time alla Camera che stanno per essere erogati i bonus colonnine destinati alle imprese e ai professionisti. Attraverso una piattaforma gestita da Invitalia, che partirà il prossimo 26 ottobre, le imprese e i professionisti potranno richiedere un contributo economico per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e a singoli professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili sostenute successivamente al 20 ottobre 2021. Le spese possono riguardare l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio, nonché, fino al limite massimo del 10%, le spese sostenute per la connessione alla rete elettrica, quelle per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi. Le risorse disponibili per il bonus colonnine sono 87,5 milioni: 70 serviranno a sostenere le imprese per l'acquisto di infrastrutture di ricarica dal valore complessivo inferiore ai 375.000 euro, mentre 8,75 milioni sono stanziati per un valore superiore alla stessa soglia. I restanti 8,75 milioni sono invece rivolti ai professionisti. L'invio finale delle istanze sarà possibile nell'arco temporale che va dal 10 al 30 novembre. Inoltre, il Ministro ha ricordato che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stata prevista una misura per lo sviluppo di oltre 20.000 infrastrutture fra aree urbane e superstrade entro il 2026 con un investimento di oltre 700 milioni di euro.