Bonus a pensionati, economia portoghese segna +2,4% annuo

Nel terzo trimestre di quest'anno l'economia portoghese è cresciuta del 2,4% su base annua e dello 0,8% su base trimestrale. Si tratta di un'accelerazione rispetto all'1,8% registrato fra aprile e giugno ed è il tasso di crescita più alto della zona Euro, secondo soltanto, in Europa, al tasso della Svezia.

I dati presentati dell'Istituto nazionale di statistica (Ine) non includono ancora dettagli più precisi e si limitano a mostrare il risultato di un aumento dei consumi privati, che compensa il rallentamento degli investimenti e si registra nel trimestre in cui sono state applicate le nuove tabelle di ritenuta d'acconto, a cui si è aggiunto il "bonus straordinario" per i pensionati. Ciò ha significato più soldi a fine mese nelle tasche dei portoghesi.