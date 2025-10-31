Venerdì 31 Ottobre 2025

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
31 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Bonus a pensionati, economia portoghese segna +2,4% annuo

Bonus a pensionati, economia portoghese segna +2,4% annuo

Più consumi interni, nuove tabelle di ritenuta d'acconto

Nel terzo trimestre di quest'anno l'economia portoghese è cresciuta del 2,4% su base annua e dello 0,8% su base trimestrale. Si tratta di un'accelerazione rispetto all'1,8% registrato fra aprile e giugno ed è il tasso di crescita più alto della zona Euro, secondo soltanto, in Europa, al tasso della Svezia.

I dati presentati dell'Istituto nazionale di statistica (Ine) non includono ancora dettagli più precisi e si limitano a mostrare il risultato di un aumento dei consumi privati, che compensa il rallentamento degli investimenti e si registra nel trimestre in cui sono state applicate le nuove tabelle di ritenuta d'acconto, a cui si è aggiunto il "bonus straordinario" per i pensionati. Ciò ha significato più soldi a fine mese nelle tasche dei portoghesi.

