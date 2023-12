Bonomi, 'Sidam cresce nel distretto di Mirandola'

"E' un bellissimo progetto che parte: inauguriamo un nuovo stabilimento, per noi è una tappa molto importante". Il leader degli industriali, Carlo Bonomi, parla oggi non da presidente di Confindustria ma come imprenditore del biomedicale, presidente di Sidam, azienda che prosegue un percorso di crescita inaugurando oggi un nuovo sito produttivo di oltre 2500 mq, il quarto nel distretto di Mirandola. "Festeggiamo il Natale con tutte le nostre maestranze ma festeggiamo anche qualcosa di significativo. Stiamo crescendo in maniera molto importante: siamo andati forse al di là anche di quelli che erano i nostri piani iniziali", dice Bonomi in una conversazione con l'ANSA. E' un percorso che mette insieme sviluppo, crescita occupazionale, ricerca, impegno sociale, legame con il territorio e sfide su un mercato internazionale. "L'investimento è significativo: tutto da soli, non abbiamo avuto contributi. Ci porta a più che raddoppiare la nostra capacità produttiva. E è molto bello perché continuiamo a investire in Italia, ne siamo orgogliosi. E continuiamo a investire in un distretto che pochi conoscono, il secondo distretto del biomedicale anche se penalizzato: non abbiamo l'alta velocità, collegamenti, aspetta una tangenziale di cui si parla da trent'anni". La crescita è anche in posti di lavoro: "Quando io ho preso l'azienda nel 2015 aveva poco più di 40 persone. Oggi siamo 220 e con questo nuovo stabilimento a regime assumeremo altre 100 persone". E non mancano le emozioni, progetti che con guardano al profitto: "Lo stent esofageo sviluppato con il Bambin Gesù di Roma è per pochissimi casi, dieci o dodici l'anno. Non c'è nessuna rilevanza di mercato ma restituisce la prospettiva di una vita normale a bambini che altrimenti sarebbero condannati ad una alimentazione per endovena. Lo vogliono dagli Stati Uniti anche se non ha una certificazione internazionale, hanno autorizzato l'importazione per uso compassionevole".