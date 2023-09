Bonomi, 'il salario minimo non basta per risolvere il lavoro povero' Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi afferma che l'introduzione di un salario minimo non risolverà la povertà e il dumping contrattuale, ma è necessario valorizzare la rappresentanza. La Costituzione obbliga a riconoscere un salario giusto, affidato alla contrattazione. Negli ultimi 20 anni l'industria ha avuto dinamiche retributive superiori.